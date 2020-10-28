Лига чемпионов

Шахтер сыграл вничью с Интером на НСК Олимпийский и удержал лидерство в группе B, набрав 4 очка. За "горняков" дважды сыграла перекладина ворот, а Анатолий Трубин несколько раз спасал ворота – видеообзор матча.

В других поединках Реал спасся от поражения Боруссии М, а Аталанта избежала фиаско с Аяксом. Руслан Малиновский провел дебютный матч в текущей ЛЧ. Бавария взяла Москву, Зинченко помог Манчестер Сити обыграть Порту, а Ливерпуль одолел Митьюлланд.

Сергей Ребров и Мирча Луческу провели традиционную пресс-конференцию перед поединком ЛЧ Ференцварош – Динамо.

Криштиану Роналду не сыграет с Барселоной из-за положительного теста на COVID-19.

Украина

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины – Шахтер и Динамо начнут борьбу только с 1/4.

Ворскла подписала первого англичанина в истории чемпионатов Украины.

Андрей Пятов может завершить карьеру следующим летом – после Евро-2020. Именно тогда Шахтер может подписать Дмитрия Ризныка из Ворсклы – когда-то этим же путем пошел и сам Пятов. К слову, СМИ сообщают, что Андрей Шевченко вызовет голкипера полтавчан в национальную команду на матчи Лиги наций.

Мир

Жозеп-Мария Бартомеу подал в отставку с поста президента Барселоны. Также клуб досрочно покидает весь Совет директоров.

Зинедин Зидан получил первый вариант продолжения карьеры в случае увольнения из Реала. Отметим, что француз пока не работал в одном клубе, имея в активе тренерский опыт исключительно в мадридском гранде.

Президент ФИФА сдал положительный тест на коронавирус.