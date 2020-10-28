Главные новости футбола 27 октября: Шахтер взял очко с Интером и лидирует в группе ЛЧ, громкая отставка в Барселоне
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 октября.
Лига чемпионов
Шахтер сыграл вничью с Интером на НСК Олимпийский и удержал лидерство в группе B, набрав 4 очка. За "горняков" дважды сыграла перекладина ворот, а Анатолий Трубин несколько раз спасал ворота – видеообзор матча.
В других поединках Реал спасся от поражения Боруссии М, а Аталанта избежала фиаско с Аяксом. Руслан Малиновский провел дебютный матч в текущей ЛЧ. Бавария взяла Москву, Зинченко помог Манчестер Сити обыграть Порту, а Ливерпуль одолел Митьюлланд.
Сергей Ребров и Мирча Луческу провели традиционную пресс-конференцию перед поединком ЛЧ Ференцварош – Динамо.
Криштиану Роналду не сыграет с Барселоной из-за положительного теста на COVID-19.
Украина
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины – Шахтер и Динамо начнут борьбу только с 1/4.
Ворскла подписала первого англичанина в истории чемпионатов Украины.
Андрей Пятов может завершить карьеру следующим летом – после Евро-2020. Именно тогда Шахтер может подписать Дмитрия Ризныка из Ворсклы – когда-то этим же путем пошел и сам Пятов. К слову, СМИ сообщают, что Андрей Шевченко вызовет голкипера полтавчан в национальную команду на матчи Лиги наций.
Мир
Жозеп-Мария Бартомеу подал в отставку с поста президента Барселоны. Также клуб досрочно покидает весь Совет директоров.
Зинедин Зидан получил первый вариант продолжения карьеры в случае увольнения из Реала. Отметим, что француз пока не работал в одном клубе, имея в активе тренерский опыт исключительно в мадридском гранде.
Президент ФИФА сдал положительный тест на коронавирус.