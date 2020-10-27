Англійський хавбек Амількар Коджові опублікував фото у футболці Ворскли та повідомив, що приєднався до полтавського клубу.

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"З радістю повідомляю, що я офіційно став гравцем Ворскли. Важка робота триває. Дякую Богу ", – написав 18-річний гравець в Instagram. Варто відзначити, що Ворскла на своїх офіційний ресурсах поки не підтвердила підсилення.

Донедавна Коджові захищав кольори Моркема, який виступає у четвертому за силою дивізіоні Англії. За інформацією Dynamo.kiev.ua, це перший в історії чемпіонатів України трансфер англійського гравця.

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