Реал відпустить Луніна лише за фіксовану суму – трансферна вартість українця набагато нижча
Реал може продати голкіпера збірної України Андрія Луніна, якщо надійде приваблива пропозиція.
Нещодавно з'явилась інформація, що українець погодив новий контракт з "вершковими", який буде діяти до 2029 року. Попри те, що Реал хотів зберегти Андрія Луніна у своїй команді, вони також не відкидають продаж голкіпера влітку.
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Як повідомляє Defensa central, мадридці можуть погодитися на трансфер українця у тому випадку, якщо за нього запропонують 30 мільйонів євро. Transfermarkt оцінює Андрія у 16 млн євро. Крім того, майбутнє Луніна буде тісно пов'язане з конкуренцією з Тібо Куртуа.
Нагадаємо, у поточному сезоні Андрій зіграв за Реал у 30 матчах у всіх турнірах. В 12 іграх українцю вдалося зберегти свої ворота "сухими".
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