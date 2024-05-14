Мудрик влаштував пекло чемпіону світу, Забарний приголомшив Ширера – англійські ЗМІ в екстазі від гола українця
20:16 - Читать на русском
Українські легіонери виходять на фінішну пряму в англійській Прем'єр-лізі.
Серед українців Михайло Мудрик найуспішніше провів 37-й тур. Вінгер Челсі отримав позитивні відгуки за гру проти Ноттінгем Форест, де вдалося відзначитися голом і "нажахати" чемпіона світу.
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Крім Михайла, у основі свого клубу вийшов тільки Забарний. Центрбек Борнмута отримав престижну відзнаку, а потім прогавив фатальну атаку Брентфорда. До речі, розігнав її інший українець – Єгор Ярмолюк, який з’явився із лави запасних. Про все детальніше дивіться у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.
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