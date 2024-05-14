Серед українців Михайло Мудрик найуспішніше провів 37-й тур. Вінгер Челсі отримав позитивні відгуки за гру проти Ноттінгем Форест, де вдалося відзначитися голом і "нажахати" чемпіона світу.

"Це те, що ми повинні бачити частіше": в Англії оголосили вердикт Мудрику після гола у ворота Ноттінгем Форест

Крім Михайла, у основі свого клубу вийшов тільки Забарний. Центрбек Борнмута отримав престижну відзнаку, а потім прогавив фатальну атаку Брентфорда. До речі, розігнав її інший українець – Єгор Ярмолюк, який з’явився із лави запасних. Про все детальніше дивіться у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.