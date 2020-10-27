Голкіпер донецького Шахтаря та збірної України Андрій Пятов, ймовірно, повісить бутси на цвях вже цього літа.

Пятов роздумує над завершенням кар'єри після Євро-2020, яке буде зіграно влітку 2021 року.

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За інформацією Футбольного формату, з великою ймовірність Андрій оголосить про кінець своєї кар'єри. Він хоче закінчити виступи великим турніром. Контракт Пятова з Шахтарем завершиться в грудні 2020-го, а сторони поки не домовилися про продовження угоди. Цікаво, що раніше голкіпер "гірників" натякав на кінець кар'єри у збірній України після Євро-2020.

Нагадаємо, Андрій Пятов майже всю свою кар'єру проводить у Шахтарі, за який виступає з 2007 року. Також він зіграв 95 матчів у футболці збірної України.

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