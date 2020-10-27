Матч як і онлайн-трансляція Шахтар – Інтер на "Футбол 24" стартував о 19:55. Поєдинок проходив з глядачами – стадіон дозволено заповнити на 15% (понад 10 тисяч від загальної місткості Олімпійського). На момент початку гри "гірники" після дивовижної перемоги в Мадриді очолювали групу B (3 пункти), "нерадзуррі" ділили другу-третю сходинки з Борусією М (у обох – по 1 балу). Реал замикав квартет з нулем у графі "очки".

Шахтар вистраждав нічию проти Інтера – Трубін та поперечки врятували очко

Інтер володів перевагою протягом більшої частини поєдинку. Команда Антоніо Конте створила більше моментів для взяття воріт, проте не реалізувала жодного з них. Впевнена гра Анатолія Трубіна та посмішка фортуни допомогли "гірникам" втримати нічию (м'яч двічі влучав у каркас воріт Шахтаря).

Таким чином, підопічні Луїша Каштру набрали 4 очки та лідирують в групі B. Інтер має в активі 2 пункти.