Динамо та Кривбас зіграють свій матч 29-го туру УПЛ в інший день, аніж було заплановано.

Поєдинок Динамо – Кривбас був перенесений на суботу 18 травня замість 19-го травня, коли мали провести свої матчі усі клуби УПЛ, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Змінити дату проведення гри вдалось за взаємною згодою клубів. Зустріч відбудеться на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського, початок о 15:30.

Додамо, що Динамо та Кривбас вже вирішили свої турнірні завдання. Кияни завершать сезон 2023/24 на другому місці, а криворіжці – на третьому.

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