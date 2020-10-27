"Перед матчем проти Барселони журналісти запитали мене, наскільки нам потрібно адаптуватися до гри Барселони. Тоді я відповів, що Ференцварош не був у ЛЧ протягом 25 років, тож, мабуть, доведеться адаптуватися до свого опонента. У середу ми також зустрінемося з дуже сильним суперником, але ми граємо вдома, я думаю, що наша власна гра повинна будуватись на домінації.

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Очевидно, у мене особливі емоції перед матчем з Динамо, але я професіонал, це не впливає на мою роботу. Я дуже люблю готуватися проти таких серйозних команд, як київська, ми працювали, щоб грати престижні матчі. Мені також дуже приємно, що Динамо знову потрапило у Лігу чемпіонів.

Мої очікування такі ж, як і тиждень тому проти Барселони, ми хочемо показати конкурентну гру. Очки не завжди мають значення. Ми завжди хочемо перемогти, але я зосереджуюсь не на очках, а на тому, щоб гравці показали максимум у кожному елементі гри. Ліга чемпіонів – це найвищий рівень футболу. Ми приймемо нашого суперника на домашній арені в середу, буде потрібна максимальна концентрація, я очікую 100-відсоткової мотивації від гравців.

В моїй голові зараз є не тільки наступний, але й три найближчі матчі. Але незалежно від цього, ми спочатку на 100 відсотків підготуємо гравців проти Динамо", – цитує Реброва офіційний сайт угорського клубу.

Нагадаємо, матч Ференцварош – Динамо відбудеться 28 жовтня, початок о 22:00. У першому турі угорці поступились Барселоні (1:5).

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