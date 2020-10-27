Шевченко довикличе у збірну України голкіпера замість Бущана – ЗМІ назвав прізвище
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, схоже, незабаром включить Дмитра Різника у список на листопадові матчі.
Дмитро Різник має поповнити обойму футболістів, яких тренер національної команди хоче бачити на поєдинках збірної України.
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Як повідомляє Футбольний формат, голкіпер Ворскли з'явиться у списку замість воротаря Динамо Георгія Бущана, у якого напередодні виявили COVID-19. У розширеній заявці є ще два кіпери – Андрій Пятов (Шахтар) та Андрій Лунін (Реал).
Зауважимо, це вже друге потрапляння Дмитра Різника у список національної команди. У жовтні Андрій Шевченко екстрено довикликав його із молодіжної команди – тоді через коронавірус не могли зіграти Пятов, Лунін та Паньків.
Нагадаємо, що 11 листопада "синьо-жовті" в Хожуві проведуть товариську зустріч із Польщею, 14-го в Лейпцигу в рамках Ліги націй зіграють із Німеччиною, а 17-го в Люцерні також у межах ЛН – зі Швейцарію.
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