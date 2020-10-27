Дмитро Різник має поповнити обойму футболістів, яких тренер національної команди хоче бачити на поєдинках збірної України.

Шевченко оголосив розширений список на листопадові матчі збірної України – перший виклик героя Мадрида

Як повідомляє Футбольний формат, голкіпер Ворскли з'явиться у списку замість воротаря Динамо Георгія Бущана, у якого напередодні виявили COVID-19. У розширеній заявці є ще два кіпери – Андрій Пятов (Шахтар) та Андрій Лунін (Реал).

Зауважимо, це вже друге потрапляння Дмитра Різника у список національної команди. У жовтні Андрій Шевченко екстрено довикликав його із молодіжної команди – тоді через коронавірус не могли зіграти Пятов, Лунін та Паньків.

Нагадаємо, що 11 листопада "синьо-жовті" в Хожуві проведуть товариську зустріч із Польщею, 14-го в Лейпцигу в рамках Ліги націй зіграють із Німеччиною, а 17-го в Люцерні також у межах ЛН – зі Швейцарію.

"Тут кожна помилка – під мікроскопом": інтерв'ю чемпіона світу і героя фіналу проти Динамо