Функціонер здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт організації.

Роналдінью підхопив коронавірус

Нині Інфантіно перебуває на самоізоляції. Президент ФІФА має симптоми хвороби середньої важкості. Його карантин триватиме мінімум 10 днів. Потім швейцарець повинен здати повторний тест на COVID-19.

До слова, Швейцарія посідає 39-те місце в світі за кількістю хворих на коронавірус. Від важкої хвороби там померли понад 2 тисячі інфікованих.

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