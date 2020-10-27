Борусія М та Реал перед матчем у Менхенгладбасі замикали свою групу, однак якщо у "жеребців" була нічия з Інтером та гра у рідних стінах, то у "вершкових" в ЛЧ був "бублик" в графі набраних очок. Втім, мадридці нещодавно перемогли Барселону, тож очікувався досить веселий поєдинок. Німці вийшли на нього у найсильнішому своєму складі, а Зінедін Зідан, в порівнянні з Класіко, зробив тільки одну заміну в старті – замість Начо на правому фланзі оборони вийшов Васкес.

Реал одразу ж захопив ініціативу, у перші півгодини нічого не дозволяючи Борусії М. Мадридці прекрасно рухались на чужій половині й регулярно загострювали гру, однак якість створених моментів залишалася невисокою. На 7-й хвилині з дистанції стріляв Каземіро (трохи неточно), на 16-й Бензема пробивав з правого краю штрафного (зависоко), на 17-й Гінтер заблокував удар Вінісіуса з лінії воротарського, а на 21-й Рамос замкнув подачу з правого флангу – повз дальню стійку. За хвилину стався прохід Асенсіо у центрі повз Крамера та Бенсебаїні, після якого почалася атака із заблокованим ударом Вінісіуса. Господарі огризнулись кількома контрвипадами, але оборона гостей легко їх руйнувала.

Цікавіше стало в середині першого тайму. Так, на 29-й хвилині Кроосу дали пробити метрів з 23-х – Зоммер витягнув м'яч з лівого від себе кута, а потім спіймав замикання подачі з кутового у виконанні Бензема. На 30-й хвилині з дальньої відстані на трибуни стріляв Асенсіо. Здавалося, що Реал ось-ось заб'є, але на 33-й хвилині рахунок відкрила Борусія М! Плеа у центрі обігрався з Хоффманом і запустив передачу поміж ніг Варану на лівий край карного майданчика, а Тюрам у дотик відправив м'яч у дальню дев'ятку – 1:0! Васкес не встежив за Маркусом. Щоправда, в епізоді була підозра щодо офсайду, але VAR підтвердив гол.

Після пропущеного голу мадридці повернули ініціативу й провели низку атак з вриваннями в штрафний, але до свистка на перерву підопічні Зінедіна Зідана створили всього один момент. Він стався на 39-й хвилині: красива комбінація за участі Вальверде та Васкеса продовжилась проникним пасом на правий край карного майданчика та ударом Асенсіо з кута воротарського – Зоммер врятував Борусію! Зрештою, на відпочинок команди пішли за мінімальної переваги Борусії М.

Другий тайм Реал прогнозовано розпочав з навали. Вже на 47-й хвилині господарі заробили кутовий, після подачі з якого Асенсіо пробив з відскоку – поперечина врятувала "жеребців"! Ще за хвилину Марко в останню мить не дали пробити з кута воротарського, а на 49-й Вальверде виконав блискучий ривок правим флангом з точною передачею в центр штрафного – бути б голу, якби Вінісіус пробив точніше. Втім, Борусія М швидко прийшла до тями. Вже на 54-й хвилині стався момент з вриванням Крамера на лівий край карного майданчика та заблокованим ударом. На 55-й же Куртуа випустив м'яч з рук при перехопленні подачі з корнера, але арбітр помітив там фол в атаці.

Зрештою, мадридці натяків не зрозуміли, за що й були покарані. На 56-й хвилині Тюрам знайшов передачею на правому фланзі Лайнера, Штефан виконав м'яку подачу на лінію штрафного під удар Плеа, а той потужно пробив з лету – Куртуа парирував перед собою, а Тюрам зіграв на добиванні. Офсайду не було, тому що Менді затримався. 2:0!

"Вершкові" опинилися в стані "гроггі", а Борусія М зробила спробу одразу ж добити пораненого звіра. Низка атак вилилась у два гольових моменти. Так, на 61-й хвилині Нойхаус блискучою передачею вивів Плеа віч-на-віч з Куртуа, однак переграти Тібо в ближньому бою Алассану не вдалося. На 66-й же з правого краю карного майданчика стріляв капітан Штіндль – м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою. Втім, поступово тиск "жеребців" спадав, а Реал поступово приходив до тями. про це просигналізував дальній удар Асенсіо з лету точно в руки Зоммеру.

Зінедін Зідан на 70-й хвилині вирішив кинути у бій Азара та Модріча. Мадридці явно перехопили ініціативу й ледь не скоротили відставання в рахунку на 74-й хвилині, коли Бензема вдався класний пас на лівий фланг карного майданчика поміж ніг Ельведі – Азар замкнув потужним ударом з кута воротарського, але Еден влучив у сітку тільки із зовнішнього боку. Марко Розе одразу ж провів серію оборонних замін, тим самим зірвавши темп гостей в середині другого тайму. Як наслідок, момент Азара був єдиним аж до останніх хвилин, а Нойхаус на 80-й ще й перевірив пильність Куртуа дальнім ударом. Тібо не спав.

Реал тиснув, але нічого конкретного у мадридців не виходило. Втім, пасивність "жеребців" таки була покарана на 87-й хвилині: Вальверде подав на лівий край штрафного, Каземіро із самої кромки поля головою виконав скидку на Бензема, а Карім пробив з лету метрів з п'яти – 2:1! Після цього реал пішов на штурм, і, зрештою, на 90+3-й хвилині гості врятувалися. Модрічу дали виконати подачу з глибини у карний майданчик, Рамос виграв верхову боротьбу й скинув сферу на Каземіро, а бразилець розстріляв ворота з близької дистанції – 2:2! Іспанці врятувалися від поразки.

Таким чином, Борусія М не змогла очолити групу В, з двома очками залишившись на другій позиції. Шахтар лідирує, маючи в активі чотири залікових бали, Інтер з двома пунктами йде третім, а Реал замикає квартет з одним очком. Хто б міг подумати?