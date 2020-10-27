Кубок України 2020/21: відомі результати жеребкування 1/8 фіналу
Відбулось чергове жеребкування Кубка України поточного сезону. Результати читайте на "Футбол 24".
У жеребкуванні 1/8 фіналу Кубка України сезону 2020/2021, яке відбулось сьогодні, 27 жовтня, взяли участь 12 команд – 11 переможців третього етапу та ще один клуб Прем’єр-ліги – луганська Зоря.
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Пари 4-го попереднього етапу Кубка України виглядають наступним чином:
Десна – Зоря
Агробізнес – Ворскла
СК Дніпро-1 – ВПК-Агро/Олімпік
Олександрія – Минай
Верес – Маріуполь
Нива Вінниця – Колос
До слова, базовий день матчів 1/8 фіналу – 2 грудня. А от наступна стадія (1/4 фіналу) відбудеться вже аж 3 березня 2021 року. Цікаво, що Шахтар і Динамо приєднаються до розіграшу Кубка саме на цій стадії.
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