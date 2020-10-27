У жеребкуванні 1/8 фіналу Кубка України сезону 2020/2021, яке відбулось сьогодні, 27 жовтня, взяли участь 12 команд – 11 переможців третього етапу та ще один клуб Прем’єр-ліги – луганська Зоря.

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Пари 4-го попереднього етапу Кубка України виглядають наступним чином:

Десна – Зоря

Агробізнес – Ворскла

СК Дніпро-1 – ВПК-Агро/Олімпік

Олександрія – Минай

Верес – Маріуполь

Нива Вінниця – Колос

До слова, базовий день матчів 1/8 фіналу – 2 грудня. А от наступна стадія (1/4 фіналу) відбудеться вже аж 3 березня 2021 року. Цікаво, що Шахтар і Динамо приєднаються до розіграшу Кубка саме на цій стадії.

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