Матч як і онлайн-трансляція Шахтар – Інтер на "Футбол 24" стартував о 19:55. "Гірники" підходили до протистояння на Олімпійському, який заповнився на 15%, у статусі сенсаційного лідера Групи B. У першому турі Шахтар обіграв Реал, а Інтер розписав результативну нічию з Борусією М. Чемпіони України сподівалась взяти реванш за принизливу поразку у півфіналі ЛЄ, але у підсумку ледь втримали нічию.

Шахтар – Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Гірники" розпочали трохи активніше. На правому фланзі атаки загострювали Тете і Додо. Перший заробив дебютний кутовий, з яким італійці впорались без особливих проблем. "Нерадзурі" відверто не поспішали, не створивши майже нічого за стартову чверть поєдинку – Янг невдало прострілював зліва, а зіркове тріо Лаутаро-Відаль-Лукаку запороло перспективний випад після помилки Тете на власній половині поля. Каштру довелось проводити вимушену заміну вже на 15-й хвилині. Дентінью, який зазнав пошкодження, поступився місцем Тайсону.

Донеччанам неймовірно пощастило на 16-й. Інтер нарешті по-справжньому включився, організувавши одразу два вбивчі моменти біля воріт Трубіна. Спочатку молодий кіпер забрав сферу після удару головою від Лаутаро, а вже за мить виграв дуель у великого і жахливого Лукаку. Бельгієць, наче танк, прорвася повз Хочолаву і вискочив на побачення з Трубіним, який вдало зіграв ногами. Барелла додавав другим темпом, але цього разу Шахтар виручила поперечка!

Інтер повністю заволодів ініціативою. Барелла розхитав бідолашного Хочолаву і бахнув у ближній – Трубін знову рятує. Лукаку також марнує супершанс на 23-й. Аргентинець, обігравши нашого воротаря, поцілив у бічну сітку. Кошмарний відрізок для господарів в середині першого тайму дивом не завершився пропущеним м'ячем. 0:7 – це статистика ударів станом на 24-ту хвилину. Рідкісна контратака Шахтаря завершується дальнім пострілом Майкона – слабо і дуже неточно.

Шахтар прокинувся на 32-й. Бастоні лише з порушенням правил зупинив швидкого Тете на правому краю штрафного. Стандарт довірили Марлосу, а той подав на зручній для Хандановіча висоті. В кінці першої половини гри Лукаку прекрасно виконав штрафний метрів з 20-ти – Шахтар знову рятує поперечка. Команда Каштру, будьмо відвертими, брутально "відскочила" до перерви.

Не встиг розпочатись другий тайм, як Інтер втратив ще одну чудову нагоду, аби відкрити рахунок. Триходівка Барелла-Лукаку-Брозовіч завершилась потужним пострілом хорвата з лінії карного – Трубін відбив прямісінько на Лаутаро, а той дивом схибив з кількох метрів у порожні ворота. Взагалі не видно Шахтар в атаці після години матчу – 2:11 за ударами. Інтер домінує за усіма показниками.

Каштру прибирає з поля Хочолаву на 62 хвилині. Грузин зазнав пошкодження. Заспокоїти оборону був покликаний Микола Матвієнко, який нещодавно перехворів на COVID-19. Додо заробив перспективний штрафний, "посадивши" Відаля на жовту, але знову Шахтар не отримує жодних дивідендів після стандарту.

Неоднозначний епізод у карному Шахтаря трапився на 77-й хвилині. Лукаку впав у боротьбі з Бондарем, але болгарський рефері не помітив фолу нашого чемпіона світу. VAR, схоже, навіть не втручався. Щоправда, бельгійський форвард також допомагав собі руками, зачепивши обличчя молодого захисника "гірників". Можливо, саме це вплинуло на рішення арбітра. Алан Патрік замінив Марлоса – другу заміну провів Каштру лише на 88-й, тоді як Конте встиг випустити 4-х свіжих гравців (Перішіч, Еріксен, Дарміан, Пінамонті).

Надзвичайно складний для Шахтаря поєдинок завершується вистражданою нічиєю. Донеччани набирають 4 очки після двох стартових турів і залишаються лідерами групи. Інтер повертається додому зі скромними 2-ма пунктами в активі.