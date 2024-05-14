Оскільки Італія очолила рейтинг коефіцієнтів, наступного сезону вона отримає п'яте місце в Лізі чемпіонів. Теоретично Італія може отримати і шосте місце в ЛЧ – якщо Аталанта виграє у фіналі Ліги Європи у Байєра і при цьому посяде п'яте місце в Серії А.

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Як інформує Calcio&Finanza, якщо при цьому бергамаски фінішують у чемпіонаті Італії четвертими, це не гарантує кальчо шосту команду в Лізі чемпіонів – п'яте місце в Лізі чемпіонів згідно з рейтингом коефіцієнтів УЄФА вже є бонусом.

Рома все ще зберігає мінімальні шанси на потрапляння до ЛЧ через чемпіонат Італії. Для цього "джаллороссі" мають виграти всі матчі чемпіонату, що залишилися, і сподіватися на те, що Аталанта набере не більше двох очок у решті трьох зустрічах.

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