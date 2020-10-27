Ференцварош – Динамо: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу
Головний тренер Динамо Мірча Луческу поспілкувався з журналістами перед поєдинком Ліги чемпіонів проти угорського Ференцвароша.
"Втрата Миколенка та Бущана? Перед такими важливими матчами завжди важко втрачати гравців. Але це хороша можливість для інших футболістів, які раніше мали менше ігрової практики, показати себе, проявити свої якості з найкращого боку і зіграти в Лізі чемпіонів.
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Мої матчі проти Реброва на чолі Шахтаря? Тут не можна говорити про суперництво двох тренерів, завтра буде моя 140-ва гра в Лізі чемпіонів, в цьому турнірі я провів дуже багато матчів. Мова про протистояння Ференцварош – Динамо, а не про моє з Ребровим.
Виділити когось з гравців Ференцвароша? Не буду називати прізвища, щоб нікого не образити. Хочу сказати в цілому про команду Ференцварош, що вона дуже виросла за останній час. Керівництво правильно витратило гроші, взяли хороших, професіональних гравців з різних країн і клубів, тим самим створивши дуже боєздатний колектив. У складі Ференцвароша не так багато угорських гравців, а, в основному, іноземці дуже хорошого рівня і з великим досвідом.
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Динамо пройшло нелегкий шлях, особливо багато проблем було в останні роки, клуб втратив багатьох гравців, які закінчили кар'єру або поїхали за кордон. У зв'язку з цим клуб вибрав вектор, спрямований на розвиток власних вихованців з клубної академії. Ці хлопці дуже талановиті, але потрібен час, щоб вони зігралися. Якщо Ференцварош інвестував гроші, то Динамо не змогло це зробити, тому грає зі своїми молодими талантами у складі", – цитує Луческу офіційний сайт киян.
Нагадаємо, матч Ференцварош – Динамо відбудеться 28 жовтня, початок о 22:00. У першому турі кияни поступились Ювентусу (0:2).
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