"Втрата Миколенка та Бущана? Перед такими важливими матчами завжди важко втрачати гравців. Але це хороша можливість для інших футболістів, які раніше мали менше ігрової практики, показати себе, проявити свої якості з найкращого боку і зіграти в Лізі чемпіонів.

Ференцварош – Динамо: передматчева прес-конференція Сергія Реброва

Мої матчі проти Реброва на чолі Шахтаря? Тут не можна говорити про суперництво двох тренерів, завтра буде моя 140-ва гра в Лізі чемпіонів, в цьому турнірі я провів дуже багато матчів. Мова про протистояння Ференцварош – Динамо, а не про моє з Ребровим.

Виділити когось з гравців Ференцвароша? Не буду називати прізвища, щоб нікого не образити. Хочу сказати в цілому про команду Ференцварош, що вона дуже виросла за останній час. Керівництво правильно витратило гроші, взяли хороших, професіональних гравців з різних країн і клубів, тим самим створивши дуже боєздатний колектив. У складі Ференцвароша не так багато угорських гравців, а, в основному, іноземці дуже хорошого рівня і з великим досвідом.

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Динамо пройшло нелегкий шлях, особливо багато проблем було в останні роки, клуб втратив багатьох гравців, які закінчили кар'єру або поїхали за кордон. У зв'язку з цим клуб вибрав вектор, спрямований на розвиток власних вихованців з клубної академії. Ці хлопці дуже талановиті, але потрібен час, щоб вони зігралися. Якщо Ференцварош інвестував гроші, то Динамо не змогло це зробити, тому грає зі своїми молодими талантами у складі", – цитує Луческу офіційний сайт киян.

Нагадаємо, матч Ференцварош – Динамо відбудеться 28 жовтня, початок о 22:00. У першому турі кияни поступились Ювентусу (0:2).

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