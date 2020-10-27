Головний тренер Реала Зінедін Зідан не залишиться без роботи, якщо мадридці захочуть його звільнити.

Неоднозначні результати на старті сезону спричини появу новин про можливу відставку фахівця. Ба більше, нібито п'ятірка зірок Реала вже вимагає його звільнити.

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Саме на фоні цих чуток El Chiringuito TV повідомило про бажання ПСЖ запросити Зідана. Джерело стверджує, що французький клуб зв'язувався із Зінедіном в останні тижні. Щодо подальшої долі чинного наставника парижан Томаса Тухеля наразі нічого нового невідомо.

Відзначимо, що тренерська кар'єра Зідана пов'язана виключно з Реалом. У 2013 році він став асистентом головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті, після чого тренував другу команду Королівського клубу. У 2016 році француз очолив основу Реала, встиг покинути посаду і повернувся в команду. Тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів і двічі став чемпіоном Іспанії.

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