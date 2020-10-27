Шахтар підпише контракт з 21-річним основним воротарем Ворскли, який демонструє впевнений футбол. Трансфер має відбутись влітку 2021 року.

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Як повідомляє Футбольний формат, попередній контракт, можливо, підпишуть найближчим часом, але про його деталі не інформується. Раніше було відомо про інтерес до Різника зі сторони грецького неназваного клубу та польської Легії.

Зауважимо, що Дмитро Різник є вихованцем полтавської Ворскли, з якою має чинну угоду до літа 2024-го. У поточному сезоні в нього сім ігор в чемпіонаті України, п'ять пропущених м'ячів, але чотири матчі на нуль. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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