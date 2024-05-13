"Футбол 24" проаналізував протистояння Тібо Куртуа та Андрія Луніна за позицію номера 1 в Реалі – бельгієць знову зіграв у матчі Ла Ліги, який, щоправда, нічого не вирішував.

Куртуа вже в другій грі поспіль у Ла Лізі отримав ігровий час – бельгієць відстояв всю гру проти Гранади, яка завершилась розгромною перемогою Реала. Іспанські ЗМІ відзначили впевнену гру Тібо на виходах – саме це є однією зі слабкостей Луніна.

Вже почались розмови про те, що Куртуа має грати у фіналі Ліги чемпіонів – медіа почали справжню кампанію, яку почали готувати до того, що саме Тібо зіграє у вирішальній грі найпрестижнішого клубного турніру. Висловлювались і справжні легенди, такі як Сантьяго Каньїсарес та Ікер Касільяс. Фанати Реала у своїй більшості голосують за Луніна на фінал Ліги чемпіонів.

А Роман Яремчук зганьбився у матчі проти Райо Вальєкано. "Кажани" могли перемогти, адже українець мав ледь не стовідсоткову нагоду, але примудрився пробити повз ближню стійку. Детальніше про все це дивіться на "Футбол 24".