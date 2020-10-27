Ліга чемпіонів, груповий етап, 2-й тур

Група А

Локомотив Москва – Баварія – 1:2

Голи: Антон Міранчук, 70 – Горецка, 13, Кімміх, 79

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У Москві Баварії вдалося забити швидкий м'яч у ворота місцевого Локо. На 13-й хвилині класна комбінація мюнхенців завершилася пасом у стилі кунгфу від Павара на лінію воротарського, звідки Леон Горецка головою пробив точно в сітку. Надалі власний контроль м'яча гості довго не могли конвертувати в забиті м'ячі. Як наслідок, гол оформили "залізничники". На 70-й Зе Луїш утік від суперників правим флангом і прострілив на Міранчука, а Антон ударом в один дотик пробив Нойєра – 1:1! Та радість москвичів була недовгою: вже за 9 хвилин Хаві Мартінес пасом знайшов перед штрафним майданчиком Локо Йозуа Кімміха, і лідер чемпіона Німеччини потужним пострілом з льоту метрів із 25-ти змусив капітулювати Гільєрме.

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