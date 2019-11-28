Головні новини футболу 27 листопада: Барселона і Лейпциг – в 1/8 фіналу ЛЧ, Динамо U-19 – в плей-офф Юнацької ліги УЄФА

Барселона і Лейпциг – в 1/8 фіналу ЛЧ, Динамо U-19 – в плей-офф Юнацької ліги УЄФА / ФК Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 листопада.

Ліга чемпіонів

Іспанська Барселона впевнено перемогла Борусію Д та вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів. Ліонель Мессі встановив новий рекорд за забитими м'ячами різним командам в ЛЧ.

Тим часом міланський Інтер вирвав перемогу в Празі, Ліверпуль і Наполі розійшлися миром, а РБ Лейпциг здійснив фантастичний камбек. Наразі визначилися 8 учасників плей-офф турніру.

Київське Динамо U-19 вирвало нічию у ПАОКа U-19 на виїзді та вийшло в плей-офф Юнацької ліги УЄФА – відео голів і огляд поєдинку.

Ліга Європи

Основна команда Динамо прибула до Швеції на матч з Мальме та провела передматчеве тренування на стадіоні Сведбанк.

Керманич Мальме заявив, що Динамо – найкраща команда групи B. Олексій Михайличенко також поспілкувався з пресою напередодні поєдинку.

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран відповів на запитання журналістів перед матчем із Вольфсбургом. А тренер німців похвалив команду Шарана та відзначив прогрес українців.

Інші топ-події

Чемпіон світу та Європи Юрген Клінсманн очолив Герту замість Анте Човіча. Тим часом Арсенал хоче замінити Емері тренером Вулверхемптона.

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