Динамо U-19 вирвало нічию у ПАОКа U-19 на виїзді та вийшло в плей-офф Юнацької ліги УЄФА

Київське Динамо U-19 зіграло внічию із ровесниками з грецького ПАОКа (2:2) в матчі-відповіді фіналу Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Після виїзних 0:3 юні греки пішли вперед із перших хвилин. Як наслідок, голкіперу киян Руслану Нещерету вперше всерйоз довелося вступити в гру вже на 3-й хвилині. Це Дзоліс пробив із середньої дистанції – воротар впевнено впіймав м'яч. Тут же він вчасно вийшов із воріт і перехопив небезпечний фланговий навіс.

ПАОК U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА – чемпіон світу в основі

Від Динамо взявся відповісти Цітаішвілі. Вінгер змістився з флангу в центр і пробив у дальній кут, а Таліхманідіс з великими труднощами парирував цей постріл. Далі в центрі уваги опинився Вівчаренко. Спочатку Костянтин пробив із далекої відстані – вище воріт. А потім навісом знайшов у штрафному супернику Цітаішвілі, але Георгій головою пробив поруч зі стійкою.

Здавалося, що "біло-сині" вирівняли гру, та тут ПАОК забив. Під час стандарту арбітр угледів фол з боку Скорка та призначив пенальті. Одинадцятиметровий впевнено виконав Георгіос Думціс, розвівши м'яч і Нещерета по різних кутах. Юні "динамівці" після пропущеного м'яча знітилися і на 23-й хвилині пропустили вдруге. "Чорно-білі" розіграли класну комбінацію на лівому фланзі й вивели на ударну позицію Хрістоса Цоліса, а той низом відправив м'яч у сітку.

Такий старт шокував Динамо U-19 і підопічні Ігоря Костюка відверто "попливли". Панідіс міг відіграти фору киян після першого матчу вже на 27-й хвилині, але влучив у стійку з кількох метрів. Бив з-за меж штрафного Куціас – мимо, а згодом Скорко самовіддано заблокував небезпечний простріл греків.

Лише під завісу тайму Динамо оговталося. На 38-й Ісаєнко прийняв передачу Вівчаренко, класно розвернувся, залишивши поза справами оборонця, але не зміг акцентовано пробити. А перед перервою той же Вівчаренко потужно пробив, але голкіпер ПАОКа правильно обрав позицію.

Другий тайм принципово нічого не змінив. Греки намагалися розвинути власний успіх, а "динамівці" час від часу намагалися і собі огризнутися в атаці. Однак, більшість підходів ПАОКа U-19 до воріт киян завершувалися максимум напівнагодами. Для прикладу, з ударом Яксіса впорався Нещерет, а вистріл Дзоліса вчасно заблокував Скорко.

Поступово гра заспокоїлася, епіцентр подій перемістився до центру поля, де було багато боротьби. Такий розвиток матчу був на руку Динамо. Зрештою, кияни створили супермомент на 71-й хвилині: Скорко зряче подав із правого флангу, а Ісаєнко пробив головою під перекладину, але Таліхманідіс зумів витягнути цей м'яч! Греки тут же могли забити після кутового зусиллями Думціса, та оборонці не дали йому можливості влучно пробити.

На 85-й хвилині Динамо навіть зуміло забити, але арбітр відмінив гол чи то через офсайд, чи через напад на голкіпера. Фінальний штурм "Двоголовим орлам Півночі" відверто не вдався – кияни зуміли відсунути гру від власних воріт і не тільки втримали зручний для себе рахунок, а й забили двічі! Ісаєнко в центрі поля перекинув м'яч через опонента, втік на побачення з кіпером і переграв того в ближньому бою – 2:1! А на 6-й доданій арбітром хвилині Микола Ярош поклав ПАОК на коліна, завершивши швидку контратаку за участі Блізніченка – 2:2!

Отже, путівку в плей-офф Юнацької ліги УЄФА вибороло Динамо U-19. Жеребкування наступного раунду відбудеться 16 грудня.