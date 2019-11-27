Тренер Мальме: Динамо – найкраща команда нашої групи

Наставник Мальме Уве Рьослер на передматчевій прес-конференції поділився очікуваннями від поєдинку з Динамо в 5-му турі Ліги Європи 2019/20.

"Шанси на участь у грі Оскара Левіцкі? У нього травма. У футболі бувають чудеса, але з Левіцкі дива не сталося. Він недоступний на завтрашній матч.

Завтра не останній матч, але граємо вдома. У нас хороша серія, прийдуть уболівальники. Впевнений, що ми їх не розчаруємо. Зробимо все для цього. Хочемо контролювати м'яч, щоб не було великих розривів між лініями. Хочемо бути сміливими. Будемо грати з найкращою командою в групі. Нам потрібно забити.

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Прощання з Розенбергом? Це не тільки останній матч Розенберга, але і остання домашня зустріч в сезоні. У мене в кар'єрі не було такого, як у Розенберга. Я вірю, що він впорається, буде готовий.

Для Динамо була важливою домашня перемога над нами, це було видно по емоціях. Їхня гра покращилася з того моменту. Ми дивилися матч чемпіонату України проти Шахтаря, ЛЄ проти Копенгагена. Вони хороші, але наші гравці готові боротися. Нам потрібно боротися, бути командою, ми повинні бути сміливими. Ми неодноразово демонстрували це. Мені подобається ця група тим, що наші гравці можуть рости, ми побачимо це", – передає слова Рьослера Tribuna.

Матч Мальме – Динамо пройде 28 листопада. Початок о 22:00 за київським часом. Після 4-х турів Динамо набрало 6 очок – стільки ж у Копенгагена, який завдяки кращим додатковим показникам очолює групу B. Мальме набрав 5 пунктів, у Лугано – лише 2 бали.

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