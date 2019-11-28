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Мессі встановив новий рекорд за забитими м'ячами різним командам в Лізі чемпіонів – аргентинець перевершив Роналду

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Мессі встановив новий рекорд за забитими м'ячами різним командам в Лізі чемпіонів – аргентинець перевершив Роналду
Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Нападник Барселони Ліонель Мессі вкотре вписав своє ім'я в книгу рекордів Ліги чемпіонів.

29’ Луїс Суарес
33’ Ліонель Мессі
67’ Антуан Грізманн
 
Джейдон Санчо 78’
29’ Луїс Суарес
33’ Ліонель Мессі
67’ Антуан Грізманн
78’ Джейдон Санчо

Мессі відзначився голом у ворота Борусії Д в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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Таким чином дортмундці стали 34-ю командою, якій забивав легендарний аргентинець в найпрестижнішому клубному турнірі, повідомляє Squawka.

Зірка каталонців за цим показником обійшов нападника Ювентуса Кріштіану Роналду та екс-форварда Реала Рауля, в яких по 33 уражені команди.

В поточному сезоні Ла Ліги Мессі провів 8 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.

Барселона впевнено перемогла Борусію Д та вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів

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Ліга чемпіонів Барселона Барселона Рауль Рауль Барселона - Борусія Дортмунд Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Рекорди
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