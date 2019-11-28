Мессі встановив новий рекорд за забитими м'ячами різним командам в Лізі чемпіонів – аргентинець перевершив Роналду

Нападник Барселони Ліонель Мессі вкотре вписав своє ім'я в книгу рекордів Ліги чемпіонів.
Мессі відзначився голом у ворота Борусії Д в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Мессі вже знає, що виграв "Золотий м'яч"-2019, – авторитетний журналіст
Таким чином дортмундці стали 34-ю командою, якій забивав легендарний аргентинець в найпрестижнішому клубному турнірі, повідомляє Squawka.
Зірка каталонців за цим показником обійшов нападника Ювентуса Кріштіану Роналду та екс-форварда Реала Рауля, в яких по 33 уражені команди.
В поточному сезоні Ла Ліги Мессі провів 8 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 5-ма асистами.
Барселона впевнено перемогла Борусію Д та вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів