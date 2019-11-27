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Лавессі оголосив про завершення кар'єри

20:35 654 Читать на русском
Лавессі оголосив про завершення кар'єри
Есекієль Лавессі / Фото Paristeam

Аргентинський нападник Есекієль Лавессі вирішив повісити бутси на цвях.

Після матчу 29-го туру чемпіонату Китаю Хебей Чайна Форчун – Гуанчжоу Евергранд (1:3) зірковий нападник господарів Есекієль Лавессі зізнався, що завершує кар'єру гравця.

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"Цей матч я запам'ятаю надовго, тому що він став останнім у моїй кар'єрі. Хочу більше часу приділяти дітям і родині. Це відповідний момент. Рішення прийнято, впевнений в ньому майже на 100%", – цитує слова Лавессі beIN Sports.

Офіційно аргентинець завершить кар'єру 31 грудня, коли у нього завершиться термін дії контракту з китайським клубом.

Нагадаємо, 34-річний форвард відомий у Європі своїми виступами за Наполі та ПСЖ. Також Есекієль провів близько півсотні матчів у футболці збірної Аргентини.

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