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Феліш став володарем нагороди Golden Boy-2019

13:41 736 Читать на русском
Феліш став володарем нагороди Golden Boy-2019
Жоау Феліш / Marca

Португальський нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш визнаний найкращим молодим гравцем Європи.

20-річний футболіст отримав престижну нагороду Golden Boy, випередивши вінгера дортмундської Борусії Джейдона Санчо та хавбека Байєра Кая Хаверца, інформує Goal.com.

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Нагадаємо, що Феліш починав 2019-й рік у складі лісабонської Бенфіки. Разом з "орлами" він став чемпіоном Португалії, а також пробився до чвертьфіналу Ліги Європи. Влітку Феліша за 126 мільйонів євро придбав мадридський Атлетіко. В поточному сезоні португалець зіграв за "матрацників" 13 матчів у всіх турнірах та забив 3 голи.

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