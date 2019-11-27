Арсенал хоче замінити Емері тренером Вулверхемптона

Керівництво Арсенала продовжує пошуки головного тренера на випадок звільнення Унаї Емері.

Одним з пріоритетних варіантів для "канонірів" став керманич Вулверхемптона Нуну Ешпіріту Санту, інформує Daily Mail.

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Ключовою персоною у переговорах з португальським фахівцем може стати його агент – одіозний Жорже Мендеш. Він підтримує дружні стосунки з директором Арсенала Раулем Санллехі, який зацікавлений у послугах Ешпіріту Санту. Існує імовірність, що тренер "вовків" прийде лише після завершення поточного сезону, а тимчасовим наставником лондонців стане Фредді Юнгберг.

Нагадаємо, Ешпіріту Санту разом з Вулверхемптоном піднявся в АПЛ лише минулого сезону. Команда відразу пробилася в Лігу Європи, а в поточній кампанії утримує п'яту позицію після 13 турів.

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