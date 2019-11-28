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Ліга чемпіонів: визначилися 8 учасників плей-офф

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Ліга чемпіонів: визначилися 8 учасників плей-офф
Барселона обіграла Борусію Д / Фото ФК Барселона

За підсумками матчів Ліги чемпіонів середи ще дві команди гарантували собі весняну ЛЧ.

Барселона перемогою над дортмундською Борусією (3:1) гарантувала собі участь в 1/8 фіналу ЛЧ за тур до завершення групового етапу. Таку ж путівку завоював РБ Лейпциг, розписавши нічию з Бенфікою (2:2).

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Нагадаємо, 26 листопада місце у плей-офф ЛЧ сезону 2019/20 гарантували собі: ПСЖ, Реал, Баварія, Тоттенхем, Манчестер Сіті та Ювентус.

6-й тур групового етапу відбудеться 10-11 грудня, де визначаться решта учасників плей-офф. Жеребкування пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 16 грудня.

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Манчестер Сіті – Шахтар – 1:1 – відео голів та огляд матчу
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Теги
ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів РБ Лейпциг РБ Лейпциг Баварія Баварія Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ювентус Ювентус Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид
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