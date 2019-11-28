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Фантастичний камбек Динамо U-19 у відеоогляді матчу проти ПАОКа U-19 – 2:2

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Фантастичний камбек Динамо U-19 у відеоогляді матчу проти ПАОКа U-19 – 2:2
ПАОК U-19 – Динамо U-19 – відео голів і огляд матчу / Фото ФК Динамо

ПАОК U-19 приймав Динамо U-19 у Юнацькій лізі УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу ПАОК U-19 – Динамо U-19.

14’ Георгіос Думціс
23’ Хрістос Цоліс
90+1’ Ефстатіос Тахатос
 
Євген Ісаєнко 90+3’
Микола Ярош 90+6’
14’ Георгіос Думціс
23’ Хрістос Цоліс
90+1’ Ефстатіос Тахатос
90+3’ Євген Ісаєнко
90+6’ Микола Ярош

Греки активно розпочали поєдинок і вже в першому таймі забезпечили собі перевагу у два м'ячі. Такий рахунок влаштовував киян, адже в першому матчі вони перемогли з рахунком 3:0.

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Гравці ПАОКа продовжили свої набіги на ворота однолітків з Динамо, але захист "біло-синіх" грав надійно. Вже у компенсований час гравці Динамо гідно відповіли супернику двома голами та зафіксували нічию.

За підсумками двоматчевого протистояння путівку в плей-офф Юнацької ліги УЄФА вибороло Динамо U-19. Жеребкування наступного раунду відбудеться 16 грудня.

Динамо U-19 вирвало нічию у ПАОКа U-19 на виїзді та вийшло в плей-офф Юнацької ліги УЄФА

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