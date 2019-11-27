Мальме – Динамо: кияни провели передматчеве тренування у Швеції – Бойко займався разом з командою

Гравці Динамо оцінили стан газону домашньої арени Мальме напередодні поєдинку 5-го туру Ліги Європи.

Тренування динамівців проходило під дощем, але це не вплинуло на настрій гравців київської команди. До слова, поле стадіону не потішило своїм станом, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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Приємна новина – разом із командою тренувався Денис Бойко, який пройшов фізичну реабілітацію після операції з видалення міжхребцевої грижі. Востаннє голкіпер виходив на поле ще 25 вересня в поєдинку чемпіонату України проти Маріуполя.

Нагадаємо, матч Мальме – Динамо пройде 28 листопада. Початок о 22:00 за київським часом. Після 4-х турів Динамо набрало 6 очок – стільки ж у Копенгагена, який завдяки кращим додатковим показникам очолює групу B. Мальме набрав 5 пунктів, у Лугано – лише 2 бали.

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