Олександрія – Вольфсбург: передматчева прес-конференція Володимира Шарана

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про підготовку до матчу 5-го туру Ліги Європи проти Вольфсбурга.

Нагадаємо, після 4-х турів підопічні Шарана набрали 3 очки та замикають турнірну таблицю групи I. У Вольфсбурга 5 пунктів та друга позиція. Сент-Етьєн набрав 3 бали, Гент – 8. Для продовження боротьби за вихід з групи Олександрії потрібна лише перемога.

"Планували вчора (у вівторок – прим.) прилетіти до Львова, але через сильний туман залишилися в Олександрії. Сьогодні прилетіли і відразу провели тренування. Ще настрій погіршився через те, що деякі гравці – під питанням, а деякі не зможуть взяти участь в матчі.

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Бухал нам не допоможе, він травмувався в матчі із Зорею. А взагалі хлопці в хорошому настрої, готуються до дуже важливого для нас матчу.

Чи є проблеми у Вольфсбурга? Проблеми є у кожної команди, Вольфсбург – не виняток. У матчі 2 місяці тому у них були кадрові втрати. Ми переглянули багато матчів. Всі відновилися. Але ми бачили негативний результат, були матчі, які вони програли з великим рахунком – Лейпцигу, Байєру.

Проблем достатньо. Але такі складні періоди бувають у кожної команди. Вважаю, що Вольфсбург все одно фаворит нашої групи попри те, що вони програли в домашньому матчі Генту і зіграли з ними внічию на виїзді. Команда дуже активно починає зустрічі. Але в другому таймі проявляються деякі проблеми, які ми б хотіли використовувати.

Для нас нічийні результати теж дуже позитивні. Ми завжди налаштовуємося на перемогу, але потрібно реально дивитися на речі. У завтрашньому матчі безумовним фаворитом виступає Вольфсбург. Щоб перемагати, потрібно не пропускати і реалізовувати свої моменти.

У домашніх матчах у нас було достатньо моментів, щоб більше забити Генту і Сент-Етьєну. Все залежить від майстерності і реалізації. Але в першу чергу спрямовуємо команду на оборону", – розповів Шаран в ефірі Youtube-каналу Олександрії.

Матч Олександрія – Вольфсбург стартує 28 листопада о 19:55 на Арені Львів. В поєдинку першого туру у Німеччині господарі здобули перемогу 3:1.

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