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Ліга чемпіонів: Валенсія розписала феєричну нічию із Челсі, Зеніт впевнено здолав Ліон

21:51 737 Читать на русском
Ліга чемпіонів: Валенсія розписала феєричну нічию із Челсі, Зеніт впевнено здолав Ліон
Валенсія – Челсі / твіттер Челсі

Завершилися 2 поєдинки середи в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів: пітерський Зеніт здолав вдома французький Ліон, а іспанська Валенсія і лондонський Челсі не виявили сильнішого.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 5-й тур

Група G

Зеніт – Ліон – 1:0

Гол: Дзюба, 42

Група H

Валенсія – Челсі – 2:2

Голи: Солер, 40, Васс, 82 – Ковачіч, 41, Пулішіч, 53

Нереалізований пенальті: Парехо, 65 (В)

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Зеніт і Ліон грали на рівних, не часто загострюючи ситуацію біля воріт суперника. Та під завісу першого тайму пощастило пітерцям. Сантос подав кутовий, а оборона "ткачів" дала змогу пробити головою з кількох метрів Артему Дзюбі, а центрфорвард російської збірної зазвичай такі моменти не марнує. За мить до цього в боротьбі з Азмуном впав Марсал, але суддівська бригада після кількох повторів винесла вердикт – фолу не було. У другому таймі більше моментів створили гості, та відігратися ліонці так і не зуміли. Більше того, в ендшпілі Зеніт забив вдруге. Це Жирков класно скинув під удар Оздоєву, а Магомед пострілом із лінії штрафного пробив Лопеша.

До кінця першого тайму приберегли основні події і Валенсія з Челсі. На 40-й хвилині Родріго подав від правого краю, а Карлос Солер в один дотик відправив м'яч у ворота – Кепа в епізоді зіграв невдало. Лондонці, однак, відігралися вже в наступній атаці: Матео Ковачіч підхопив м'яч біля півкола штрафного майданчика й низом пробив точно в кут воріт Сіллессена. А на старті другої половини "сині" вийшли вперед, коли Канте подав із правого флангу на Батшуаї, а той виграв верхову боротьбу та скинув на Пулішіча – американець у боротьбі з оборонцем встиг проткнути м'яч у сітку. "Кажани" могли відігратися на 65-й хвилині, але Дані Парехо не зумів переграти Кепу з 11-метрової позначки. Здавалося, що Челсі зможе вивезти з Местальї 3 очки, але іншої думки був Даніель Васс. Данський хавбек прорвався правим флангом і, вочевидь, подавав у район воротарського, але м'яч за дивною траєкторією пролетів над Кепою і опустився за його спиною – 2:2!

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Ліга чемпіонів Валенсія Валенсія Челсі Челсі Ліон Ліон Зеніт Зеніт
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