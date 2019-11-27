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Клінсманн очолив Герту

13:26 100 Читать на русском
Клінсманн очолив Герту
Юрген Клінсманн / AP

Герта припинила співпрацю з хорватом Анте Човічем і призначила на посаду головного тренера Юргена Клінсманна.

Берлінський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з 55-річним фахівцем.

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Угода Клінсманна розрахована до кінця поточного сезону. Герта зазнала чотирьох поразок поспіль і наблизилася до дна таблиці Бундесліги (15 позиція). Керівництво "старої дами" наважилося на звільнення Анте Човіча – хорват працював на благо клубу упродовж 20-ти років. На його місце прийшов зірковий Юрген Клінсманн, який з 2016 року залишався без роботи.

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Нагадаємо, німецький фахівець відомий за роботою з рідною збірною (привів "Бундестім" до "бронзи" ЧС-2006), Баварією та збірною США.

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Теги
Герта Герта Німеччина Юрген Клінсманн Юрген Клінсманн Анте Човіч Анте Човіч
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