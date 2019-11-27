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Олександрія – Вольфсбург: тренер німців похвалив команду Шарана та відзначив прогрес українців

21:28 348 Читать на русском
Олександрія – Вольфсбург: тренер німців похвалив команду Шарана та відзначив прогрес українців
Олівер Гласнер / ФК Вольфсбург

Наставник Вольфсбурга Олівер Гласнер на передматчевій прес-конференції віддав належне Олександрії, проти якої його команда зіграє 28 листопада в поєдинку Ліги Європи.

 

"Я очікую гри проти важкого суперника, який намагається грати дуже компактно. Забити гол у ворота Олександрії – доволі важке завдання. Безумовно, порівняно з нашим першим матчем, ця команда дуже додала.

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Гілявогі? Він виглядає добре та тренувався без будь-яких обмежень. Що стосується Шлагера та Гінчека, то ми залишили їх у Вольфсбурзі, оскільки не хотіли ризикувати їхнім здоров'ям.

Паралельний матч Сент-Етьєн – Гент не має жодного значення. Гравці Вольфсбурга повинні виконати домашнє завдання, яким є перемога у Львові", – цитує Гласнера офіційний сайт Вольфсбурга.

Матч Олександрія – Вольфсбург стартує 28 листопада о 19:55 на Арені Львів. В поєдинку першого туру у Німеччині господарі здобули перемогу 3:1.

Після 4-х турів підопічні Шарана набрали 3 очки та замикають турнірну таблицю групи I. У Вольфсбурга 5 пунктів та друга позиція. Сент-Етьєн набрав 3 бали, Гент – 8.

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Вольфсбург Вольфсбург Олександрія Олександрія Ліга Європи Олівер Гласнер Олівер Гласнер Олександрія - Вольфсбург
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