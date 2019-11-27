Динамо прибуло до Швеції на матч з Мальме – Вербіч отримав святковий торт у літаку

Делегація Динамо успішно дісталася Швеції, де 28 листопада кияни проведуть матч 5-го туру Ліги Європи проти місцевого Мальме.

Чартерний літак з динамівцями на борту після двох з половиною годин польоту успішно приземлився в аеропорту Мальме. Сьогодні запланована прес-конференція головного тренера Олексія Михайличенка та одного із гравців команди, а також передматчеве тренування, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Під час польоту трапилася приємна подія. Беньямін Вербіч, якому сьогодні виповнилося 26 років, отримав у літаку спеціальний торт з емблемою Динамо та своїм ігровим номером. Екіпаж за допомогою гучномовця привітав півзахисника Динамо з днем народження.

Нагадаємо, матч Мальме – Динамо розпочнеться 28 листопада о 22:00 за київським часом. Після 4-х турів Динамо набрало 6 очок – стільки ж у Копенгагена, який завдяки кращим додатковим показникам очолює групу B. Мальме набрав 5 пунктів, у Лугано – лише 2 бали.

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