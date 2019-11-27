Барселона впевнено перемогла Борусію Д та вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів

В рамках поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Барселона завдяки голам тріо Мессі-Суарес-Грізманн переграла дортмундську Борусію (3:1).

Борусія активно розпочала поєдинок. Вже на 2-й хвилині дортмундці могли вийти уперед: Хакімі увірвався на правий край штрафного та прострілив, тер Штеген вибив м'яч прямо на Шульца, а той пробив з кількох метрів – удар заблокували! Втім, одразу після цього гості відступили назад, намагаючись ловити Барсу на контратаках. Це ледь не вийшло боком на 7-й хвилині, коли Ракітіч пробив у дотик після прострілу Дембеле – тепер вже блокування довелося виконувати захисникам "джмелів".

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Борусія практично нічого не робила на чужій половині поля, зрідка катаючи м'яч з метою перебивання темпу зустрічі, але Барселона поступово нагнітала. Так, на 12-й хвилині Дембеле змістився з лівого флангу в штрафний, хитнув Піщека та вистрілив низом, однак вийшло слабенько – а от на 22-й "блаугранас" забили гол. Мессі легко переграв Хуммельса та віддав передачу на Суареса, який вийшов віч-на-віч з Бюркі й пробив під дальню стійку – втім, арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Борусія одразу огризнулася контратакою 2-в-1 з поперечним пасом Хакімі на Шульца та його пострілом з лінії карного майданчика в руки тер Штегену, однак, по-перше, у даному епізоді був офсайд, а по-друге – цей момент став останнім для "джмелів" у першому таймі. Далі балом правила Барселона, хоча спочатку господарям довелося зіткнутися з травмою Дембеле. Його на 26-й хвилині змінив Грізманн, після чого почалася справжня навала на ворота "жовто-чорних".

Атака на 29-й хвилині стала для "синьо-гранатових" гольовою: Суарес проривався до штрафного та спробував розрізати оборону пасом на Фірпо, однак його заблокували; м'яч відскочив до Мессі, який тут же віддав проникну передачу на Суареса – Луїс вийшов сам-на-сам з голкіпером і пробив повз нього у сітку.

На 31-й же Мессі увімкнув дриблінг і прорвався в центр карного майданчика, звідки завдав потужного пострілу – Бюркі парирував! Після цього атака продовжилась другим темпом, в якій спочатку вибили простріл Грізманна, а потім заблокували удар з кількох метрів. Втім, вже на 33-й господарі зробили те, що мали зробити: Лео обігрався з Суаресом у два дотики й вийшов на лівий край штрафного, звідки пробив у дальній кут – 2:0.

Останні 10 хвилин першого тайму нічим особливим не відзначились. Борусія ніяк не могла перейти центр поля, а Барселона проводила атаки на будь-який смак – каталонцям не вистачало лише точності у завершальній фазі. Зрештою, на перерву команди пішли за рахунку, встановленого Мессі на 33-й хвилині.

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На початку другого тайму картина гри не змінювалася, хоча Люсьєн Фавр кинув у бій Санчо. Барселона вже на 47-й хвилині могла забити третій гол зусиллями Грізманна, який увірвався на правий край штрафного й пробив у дальній кут, але Бюркі ногою відбив цей удар! На 51-й же Мессі намагався намалювати пенальті, прокинувши м'яч повз воротаря й завалившись на газон, однак замість цього арбітр показав йому жовту картку за симуляцію. Після цього каталонці трішки призупинилися, віддавши ініціативу Борусії, але у дортмундців довгий час нічого не вдавалося.

Втім, на 61-й хвилині гості ледь не відродили інтригу: Брандт увірвався на кут воротарського, звідки у дотик замкнув простріл з лівого флангу – тер Штеген врятував Барсу! "Блаугранас" швидко зрозуміли, що сміливість "джмелів" потрібно приструнити, повернувши ініціативу й загнавши Дортмунд на його третину поля. Оборона гостей не витримала, тріснувши на 67-й хвилині: Мессі знайшов передачею Грізманна, який увірвався на лівий край карного майданчика й пробив у дальній кут – 3:0!

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Після цього все стало зрозуміло. Барселона ж не зупинялася: так, вже за дві хвилини після третього голу Мессі виводив Суарес на ударну позицію в штрафному (той не зміг зачепитися за м'яч), на 71-й від дублю Грізманна врятувало відбирання Аканджі в останній момент, а на 75-й Мессі пострілом зі стандарту влучив у поперечину.

Борусія довгий час нічим не відповідала, але за марнотратство покарала: на 78-й Санчо отримав пас на лінію штрафного й потужно пробив під праву стійку – 3:1!

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В ендшпілі поєдинку Борусія виглядала набагато активніше, але гостям дуже бракувало конкретики. Підопічні Люсьєна Фавра мали лише непогані підходи до воріт та цікаві за задумом передачі, але ні ударів, ні комбінацій не виникало аж до 87-ї хвилини, коли Санчо завершив красиву атаку потужним пострілом метрів з 18-ти – тер Штеген перевів м'яч у поперечину! Цей момент і став останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Барселони.

Таким чином, каталонці набрали 11 очок у турнірній таблиці групи F, закріпивши за собою перше місце. У паралельному матчі Інтер переграв Славію, піднявшись на другу сходинку – у міланців та дортмундців по 7 залікових балів, однак "джмелі" опустилися нижче через гіршу статистику в особистих зустрічах.

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