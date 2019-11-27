Мальме – Динамо: передматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко на передматчевій прес-конференції розповів про підготовку до поєдинку проти Мальме в 5-му турі Ліги Європи 2019/20.

"Навряд чи Вадим Євтушенко багато розповість про Мальме (асистент Михайличенка свого часу грав та тренував у Швеції – прим. "Футбол 24"). Він не вчора закінчив ігрову кар'єру і вже давно переїхав. Деяку інформацію ми маємо, але вона доступна для будь-кого.

Ми приїхали грати і перемагати. У нашій групі жодна з команд не втратила шансів пробитися в єврокубкову весну. Команди настільки щільно йдуть в турнірній таблиці, що важливі і результати, і гра. Наше основне завдання – вихід з групи.

Тренер Мальме: Динамо – найкраща команда нашої групи

У нас попереду ще два матчі і говорити про остаточний розподіл місць зарано. Ми налаштовуємося на завтрашній матч, хочемо показати свою гру і досягти результату. А потім вже можна буде дивитися на турнірне становище.

Що турбує? Були звичайні робочі моменти, цілеспрямовано готувалися до гри. Дай Бог уникнути травм і пошкоджень, щоб всі наші задуми і напрацювання реалізувати в завтрашньому матчі.

Якщо говорити про системи проведення чемпіонату, то починати в єврокубках після кількох місяців з моменту завершення внутрішнього турніру – краще. А якщо зараз, коли ми проводимо груповий турнір, на мій погляд, різниці немає. У Мальме була товариська гра, був кубковий матч. Так що якоїсь великої перерви у цієї команди не було", – цитує Михайличенка Sportarena.

Матч Мальме – Динамо пройде 28 листопада. Початок о 22:00 за київським часом. Після 4-х турів Динамо набрало 6 очок – стільки ж у Копенгагена, який завдяки кращим додатковим показникам очолює групу B. Мальме набрав 5 пунктів, у Лугано – лише 2 бали.

Динамо – Мальме: Жерсон страждає, Михайличенко ридає, а Циганков демонструє неймовірну жертовність, найкращий – захисник