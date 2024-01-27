Україна

Динамо програло перший матч року – кричущі фейли захисників, слабка атака зі змарнованими шансами Буяльського. Карпатам остаточно відмовили у виїзді за кордон, тому львів'яни оголосили перших суперників на зборах в Україні.

Шахтар офіційно підтвердив трансфер ще одного бразильця за шалені гроші. Динамо зробило пропозицію щодо забивного захисника з Європи та знайшло ще один варіант підсилення в європейському клубі. ЛНЗ оформив історичний трансфер легіонера.

Європа

Клопп несподівано оголосив про відхід з Ліверпуля. Німецький фахівець детально прокоментував своє рішення покинути клуб в кінці сезону.

Манчестер Сіті офіційно відправив свій трансферний провал до переможця єврокубка. Дешевша альтернатива Судакову – Наполі оголосив про трансфер гравця збірної Бельгії.

Манчестер Сіті прорвався в 1/8 фіналу Кубка Англії, дотиснувши Тоттенхем наприкінці зустрічі. Барселона вже шукає заміну Хаві – президент клубу вибрав пріоритетного тренера.

Наші за кордоном

Мудрик втратив місце в старті Челсі, а команда не зуміла вдома здолати Астон Віллу в Кубку Англії. "Потрапив у пастку": Циганков з найнижчою оцінкою в сезоні, а Довбик лякає своєю присутністю – іспанські ЗМІ. Анчелотті озвучив роль Луніна на наступний матч Ла Ліги.