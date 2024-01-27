Головні новини футболу 26 січня: Клопп покидає Ліверпуль, гучний трансфер Шахтаря, поразка Динамо
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 26 січня.
Україна
Динамо програло перший матч року – кричущі фейли захисників, слабка атака зі змарнованими шансами Буяльського. Карпатам остаточно відмовили у виїзді за кордон, тому львів'яни оголосили перших суперників на зборах в Україні.
Шахтар офіційно підтвердив трансфер ще одного бразильця за шалені гроші. Динамо зробило пропозицію щодо забивного захисника з Європи та знайшло ще один варіант підсилення в європейському клубі. ЛНЗ оформив історичний трансфер легіонера.
Європа
Клопп несподівано оголосив про відхід з Ліверпуля. Німецький фахівець детально прокоментував своє рішення покинути клуб в кінці сезону.
Манчестер Сіті офіційно відправив свій трансферний провал до переможця єврокубка. Дешевша альтернатива Судакову – Наполі оголосив про трансфер гравця збірної Бельгії.
Манчестер Сіті прорвався в 1/8 фіналу Кубка Англії, дотиснувши Тоттенхем наприкінці зустрічі. Барселона вже шукає заміну Хаві – президент клубу вибрав пріоритетного тренера.
Наші за кордоном
Мудрик втратив місце в старті Челсі, а команда не зуміла вдома здолати Астон Віллу в Кубку Англії. "Потрапив у пастку": Циганков з найнижчою оцінкою в сезоні, а Довбик лякає своєю присутністю – іспанські ЗМІ. Анчелотті озвучив роль Луніна на наступний матч Ла Ліги.