Головний тренер Реала Карло Анчелотті вже знає, хто захищатиме ворота "вершкових" у завтрашньому поєдинку Ла Ліги проти Кадіса.

На передматчевій прес-конференції Анчелотті підтвердив, що завтра довірить місце у воротах Андрію Луніну.

Лунін змусив Анчелотті змінити думку у виборі голкіпера – вчинок українця вразив тренера Реала

"Хто буде основним воротарем у завтрашньому поєдинку? Завтра гратиме Лунін. Протистояння Луніна і Кепи? Мені не важко сказати, хто буде грати. У середу я скажу, хто буде грати в четвер (про матч із Хетафе, який зіграють 1 лютого – прим.)", – наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 12 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 11 голів (ще в 5 іграх відстояв "на нуль"). Кепа у 18-ти поєдинках 18 разів витягав сферу з сітки (у 5 поєдинках залишав ворота "сухими").

Хаві не отримає Судакова через 2 банальні причини, Довбика відправляють в АПЛ і четвертий українець для Жирони