Наполі закрив одну з проблемних позицій команди, запросивши 28-річного бельгійця. Леандер Дендонкер перейшов на правах оренди до кінця сезону, повідомляє прес-служба партенопейців. Угода передбачає опцію викупу за 9 мільйонів євро.

Наполі здійснить ще одну спробу підписати Судакова – трансфер можливий за однієї умови

Дендонкера можна вважати альтернативою Георгію Судакову, якого також намагався купити Наполі. Однак Шахтар відхилив пропозицію чемпіонів Італії майже на 40 мільйонів євро. Слід зауважити, що підписання бельгійця не означає, що партенопейці не повернуться до кандидатури українця влітку. Ці гравці не є "близнюками" за своїм функціоналом.

Нагадаємо, Дендонкер провів у Астон Віллі півтора року, але не зміг стати важливим виконавцем для Унаї Емері. В нинішньому сезоні за 8 матчів АПЛ сумарно зіграв лише 114 хвилин, за які встиг забити один гол.