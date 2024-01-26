ЛНЗ оформив історичний трансфер легіонера – на черзі ще один іноземець, перехід якого підтвердили в Європі
Нападник Молло Бессала офіційно приєднався до ЛНЗ, але це далеко не все підсилення, яке отримає черкаський клуб з-за кордону.
ЛНЗ у своєму Telegram-каналі повідомив про трансфер 20-річного нападника з Камеруну – Молло Бессала. Клуб не розголошує деталей переходу та термін контракту новачка.
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Проте це не єдиний трансфер – до ЛНЗ з Цюріха перебереться ізраїльтянин Арад Бар. Сторони не розголошують умови переходу. Бар лише влітку 2023-го став гравцем Цюріха, але за основну команду зіграв лише 2 матчі (без результативних дій).
Слід відзначити, що Бессала став першим легіонером в історії ЛНЗ. Попереднім клубом камерунця була естонська Левадія, у складі якої провів 39 матчів, записавши до свого активу 13 голів та 2 асисти.
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Arad Bar verlässt den FC Zürich per sofort und wechselt in die Ukraine zu LNZ Cherkasy.— FC Zürich (@fc_zuerich) January 26, 2024
Der FC Zürich bedankt sich bei Arad Bar für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg. ?
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