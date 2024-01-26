Нападник Молло Бессала офіційно приєднався до ЛНЗ, але це далеко не все підсилення, яке отримає черкаський клуб з-за кордону.

ЛНЗ у своєму Telegram-каналі повідомив про трансфер 20-річного нападника з Камеруну – Молло Бессала. Клуб не розголошує деталей переходу та термін контракту новачка.

ЛНЗ оголосив про підписання голкіпера з досвідом виступів у Європі – він зупиняв українців у єврокубках

Проте це не єдиний трансфер – до ЛНЗ з Цюріха перебереться ізраїльтянин Арад Бар. Сторони не розголошують умови переходу. Бар лише влітку 2023-го став гравцем Цюріха, але за основну команду зіграв лише 2 матчі (без результативних дій).

Слід відзначити, що Бессала став першим легіонером в історії ЛНЗ. Попереднім клубом камерунця була естонська Левадія, у складі якої провів 39 матчів, записавши до свого активу 13 голів та 2 асисти.

Майже 40 млн євро різниці – журналіст озвучив оновлені бюджети клубів УПЛ