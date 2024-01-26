Динамо поступилося Балкані (0:2) на зборах у Туреччині. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Контрольний матч

Динамо – Балкані – 0:2

Голи: Данфа, 19, Беріша, 74 (пен)

Динамо розпочало підготовку до весняної частини сезону. Першим суперником на зборах стала косоварська команда Балкані. Олександр Шовковський випустив у стартовому складі низку молодих виконавців. Зокрема, на вістрі атаки вийшов Пономаренко, змістивши Ваната на правий фланг.

Динамо, 1 тайм: Бущан – Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко – Бражко – Ванат, Царенко, Рамадані, Волошин – Пономаренко

Перший тайм викликав змішані враження. Якщо без м'яча команда грала непогано і періодично перехоплювала на чужій половині ("вісімки" Царенко та Рамадані високо висувалися в пресинг, добре реагував Пономаренко). То з м'ячем була катастрофа.

Динамо не побудувало жодної позиційної атаки з завершенням. До перерви вдалося один раз зайти в чужий штрафний, а першого удару (погана спроба Бражка) довелося чекати 27 хвилин. Вихід з оборони здійснювався в основному через фланги, однак чітка ідея не простежувалася.

Кияни нервували та метушилися під тиском суперника. Зрештою це призвело до пропущеного гола, коли Бущан, Бражко та Михавко не розібралися перед власними воротами та подарували м'яч. Балкані швидко організували взяття воріт – відзначився Данфа. Через кілька хвилин знову виникло непорозуміння між Михавком і Бущаном, але цього разу обійшлося.

Динамо, 2 тайм: Нещерет – Дячук, Біловар, Сирота, Дубінчак – Андрієвський – Маткевич, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Супряга

У другому таймі гра стала цікавішою. У Динамо вийшов свіжий склад з Шапаренком і Буяльським, які додали ідей попереду та покращили рух м'яча. Дубінчак загострював на фланзі. З'явилися комбінації, підходи до воріт. Але без моментів. Супряга лічені рази зустрівся з м'ячем.

Балкані тим часом двічі загрожували Нещерету зі стандартів. Динамо привезло собі другий гол. Дубінчак зіграв на випередження у штрафному майданчику, але підбив м'яч рукою. Арбітр призначив пенальті – Беріша з 11 метрів спокійно переграв Нещерета.

Лише після цього українці створили справжній шанс, коли Сирота вертикальним пасом знайшов Буяльського. Віталій опинився сам на сам з голкіпером, але переграти того не зумів. Вже через кілька хвилин Динамо мало пропускати третій – захисник Балкані з метра не влучив у порожній кут воріт. Жахлива гра "біло-синьої" оборони під час подачі з флангу.

Під завісу зустрічі Буяльський отримав ще одну можливість забити після пасу в розріз від Шапаренка. Втім, Віталій знову не розібрався та погано завершив атаку. Фінальний свисток зафіксував поразку Динамо у першому матчі 2024 року.

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