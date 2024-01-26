Як повідомлялось раніше, Карпати не отримали дозволу на виїзд до Іспанії, де планували провести збір і взяти участь у міжнародному турнірі. Як наслідок, лідеру Першої ліги доведеться готуватись на батьківщині.

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За інформацією офіційного сайту "левів", перший етап зборів Карпати проведуть на Закарпатті, де зіграють чотири контрольні поєдинки. Він стартує 9 лютого і триватиме до 21 лютого.

12 лютого "зелено-білі" зіграють з лідером Другої ліги – Звягелем. Через два дні зустрінуться з представником УПЛ – Минаєм. На 17 лютого запланований контрольний матч із харківським Металістом. Останній поєдинок на цьому етапі відбудеться 21 лютого проти Хуста.

Нагадаємо, Карпати вважаються беззаперечним фаворитом на підвищення у класі – на зимову паузу "зелено-білі" пішли у статусі лідерів групи А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих. У весняній частині львів'яни зіграють у Чемпіонській групі – перший матч вони проведуть 23 березня 2024 року проти Полтави.

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