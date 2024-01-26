Челсі розписав нульову нічию з Астон Віллою в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Михайло Мудрик провів невиразний тайм у півфіналі Кубка ліги, тому сьогодні опинився у запасі Челсі. За інсайдерською інформацією, українець розчарував тренера та опустився нижче за Мадуеке в ієрархії вінгерів. Ноні вийшов у старті проти Астон Вілли і також відіграв погано.

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Мадуеке запоров перший момент Челсі, зіпсувавши хороший пас Палмера ударом в голкіпера. Згодом був ще кумедний удар на трибуни від конкурента Мудрика. Багато програної боротьби, невдалі рішення – у Ноні мало що виходило. Вже у другому таймі він вдало пішов у дриблінг проти трьох, але знову неточно пробив.

Найгострішим у складі Челсі був Палмер, який створював шанси і для себе, і для партнерів. От тільки з завершенням у Коула не склалося. Перехопив м'яч у чужому штрафному – але пробив прямо в голкіпера, гарно підлаштувався під подачу – але вдарив неточно, зловив помилку під час пресингу – але махнув ногою повз м'яч.

Мартінес зловив кураж у воротах Вілли та ніби притягував на себе м'яч. Чемпіон світу ловив уві удари та зачищав усі передачі у воротарський майданчик. Ефектним був сейв після удару Бадіашіля.

На іншому кінці поля партнери Мартінеса відповідали поодинокими гострими випадами. Макгінну та Тілемансу не вистачило точності. Небезпека виникала на стандартах. Луїс навіть забив після рикошету від Гілкріста, але VAR показав, що хавбек Астон Вілли підіграв собі рукою.

Гості активізувалися в останній третині зустрічі. Тепер вже Петровічу довелося творити дива, щоб врятувати Челсі. Воротар "синіх" парирував складні удари Воткінса та Кеша. Макгінн сам зіпсував гольовий шанс.

Мудрик замінив Мадуеке на 77 хвилині та не мав можливості себе проявити. За відведений час українець лише тричі зустрівся з м'ячем і ніяк не вплинув на хід зустрічі. Матч завершився нульовою нічиєю, а це означає, що Челсі та Астон Вілла будуть перегравати дуель 1/16 фіналу Кубка Англії.