Мінмолодьспорту остаточно відмовило Карпатам у виїзді на міжнародний турнір до Іспанії, повідомляє Sport.ua.

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Мотивацією стало те, що право виїжджати за кордон мають лише клуби УПЛ, тоді як Карпати виступають в Першій лізі. Зазначається, що "зелено-білі" планують 9 лютого вирушити на етап підготовки на Закарпаття й зараз активно займаються пошуками спаринг-партнерів. У березні ж Карпати, скоріш за все, тренуватимуться на своїй базі у Бартатові.

Окрім цього повідомляється і про відсутність у розташуванні клубу Мирона Маркевича та Володимира Єзерського – вони виїхали на турнір до Норвегії у складі збірної України серед ветеранів.

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