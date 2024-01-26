Динамо в пошуках підсилення центру оборони звернуло увагу на захисника Заглембе Любін – Алекса Лавнічака, повідомляє журналіст Пьотр Слонка.

Динамо зробило пропозицію щодо забивного захисника з Європи – киян відлякують фінансовими запитами

Зазначається, що 24-річний поляк є не єдиним гравцем із польської першості, який зацікавив Динамо, але він найдешевший серед кандидатів. Раніше повідомлялось про центрбека Краковії Вірджила Гіцу, але киян відлякали вартістю гравця.

Додамо, що Лавнічак провів 14 матчів у цьому сезоні за Заглембе, записавши до свого активу 2 голи. Також Алекс встиг пограти за познанську Варту та Медзь Легніцу-2. Transfermarkt оцінює гравця в 600 тисяч євро.

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