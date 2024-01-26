Динамо серйозно зацікавилось Вірджилом Гітою з Краковії та навіть зробило пропозицію щодо трансферу, повідомляє Weszlo.

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Румун прекрасно себе зарекомендував у чемпіонаті Польщі, ставши одним з найшвидших центрбеків Екстракляси – Гіта розігнався до 34,11 км/год в одному з поєдинків. Також відзначають його класну гру на другому поверсі. Краковія не має наміру продавати Вірджила, але готова розпочати перемовини з суми в районі 3,5 – 4 млн євро. Для Динамо ця сума занадто велика, а пропозиція киян була значно скромнішою.

Зазначимо, що Гіта став гравцем Краковію в лютому 2022 року, провів за команду 67 поєдинків, у яких відзначився 8 голами. Контракт із польським клубом розрахований до червня 2026-го, а Transfermarkt оцінює центрбека в 1,2 млн євро.

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