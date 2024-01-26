Недавно Барселона зазнала болючої поразки в Суперкубку Іспанії від Реала та вилетіла з Кубка Короля від Атлетіка. Після 20 турів Ла Ліги каталонці посідають третє місце в турнірній таблиці, сильно відстаючи від лідера.

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Хаві Ернандес заявив, що піде сам, що в кінці сезону команда не буде на тому рівні, на якому повинна. За інформацією Cadena SER, Барселона не просто придивляється до кандидатів, а вже встигла вибрати пріоритетний варіант заміни для Хаві. Президент клубу Жоан Лапорта хоче запросити Тьягу Мотту.

Бразилець з італійським паспортом на старті століття відіграв за каталонців вісім сезонів. Наразі Мотта очолює Болонью, яка після 20-ти турів Серії А залишається реальним претендентом на місце в Лізі чемпіонів.

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