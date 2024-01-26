"Ліверпулю потрібен тренер найвищого рівня, а я вже не можу ним бути. Ви розумієте, що ми вже не молоді кролики і не стрибаємо так високо, як раніше. Я не думав про це, просто так сталося.

Сьогодні я відповім на 500 000 запитань, але попереду ще кінець сезону. У нас є стільки інших справ, я повністю в цій зоні. Реакція гравців була на висоті. Це було дуже добре, ми так давно знайомі. Вони знають, що я не говорю такі речі і тікаю. Я тут, повністю тут.

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У попередні дні мені доводилося розповідати іншим людям про те, що я тепер повинен сказати їм перед публікою – і часом були сльози. Але це нормально після довгого часу разом.

Чи буду я допомагати обирати наступника? У цьому світі є кілька людей, які роблять неймовірні речі. Здається, що я роблю всю роботу, хоча це не так. Те, що ми побудували – це неймовірно міцна структура за лаштунками. Так багато людей працюють тут лише з однією ідеєю: знайти ідеальне рішення для Ліверпуля. Останнє, що їм потрібно, це поради старого менеджера. Я не буду цього робити.

Літо було важким. Ми дуже багато працювали, щоб залучити потрібних гравців. Літо та підготовка були надзвичайними. Усвідомлення того, наскільки гарною може бути ця команда – це принесло мені багато радості. Але справа не в цьому. Я люблю кожну хвилину, команду і те, як ми реагуємо, але це те, що ми повинні робити разом. Планування, трансферне вікно – ви також повинні бути на своєму місці.

Тоді я зрозумів, що я вже не можу... Я робив це так часто. У мене було шість прес-конференцій на тиждень протягом дев'яти років. У мене немає проблем з вами, але я не можу дочекатися, щоб більше цього не робити. Є так багато речей з цією роботою – ви повинні бути найкращою версією себе, щоб бути тренером Ліверпуля. Є багато кращих менеджерів, але мій стиль побудований на енергії, побудові стосунків. Я там, де я є, тому що я такий – якщо цього більше немає, тоді зупиніть це і скажіть людям.

Це була не моя ідея, коли я підписував новий контракт. Я був на 100 відсотків упевнений, що ми відпрацюємо до 2026 року. Я недооцінив свій рівень енергії, вважав його нескінченним. Так було завжди. Тепер це не так. Тоді ми повинні змінитися. Ні клубу, ні збірної на наступний рік, ні іншого англійського клубу ніколи, я можу це обіцяти. Навіть якщо мені не буде що їсти, цього не станеться. Цього теж не станеться завдяки Ліверпулю!

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Коли я сказав "Ліверпуль 2.0", я не мав на увазі себе на наступні 10 років. Команда залишається. Той, хто прийде, має дійсно хороший шанс грати в хороший футбол. Ми отримаємо тут топ-менеджера. Ми пройшли через важкі моменти і перетворили сумніви на віру. Якщо ми все це збережемо, попереду на нас чекає чудове майбутнє. Це все, чого я хочу, а не бути пасажиром, який заважає цьому процесу.

Моє рішення остаточне. Навіть якби ми нічого не виграли цього сезону, це б не змінило мою думку. Я як слід подумав. Це не залежить від результатів цього сезону. Головне, я бачу, що для цієї команди є справді хороша основа. Тому це вдалий момент, щоб передати її комусь іншому.

Я зроблю перерву, але інші готові. Вплив хлопців і особливо мого помічника Пепа Ліндерса за останні кілька років неперевершений. Це неймовірно. Я вдячний йому, він дав мені стільки нових ідей та розвитку протягом останніх кількох років. Я буду підтримувати клуб, де б я не був", – цитує Клоппа Sky Sports.

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