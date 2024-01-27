"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про кубкову битву претендентів на Лігу чемпіонів від Англії.

Кубкова баталія між англійськими топами на настільки ранній стадії – не так річ, яка аж надто цікавить нейтрального глядача. Звісно, Манчестер Сіті й Тоттенхем видали епічну перестрілку в АПЛ, а значить був шанс побачити щось схоже і зараз. От тільки цікавіше було б побачити матч таких колективів проти клубу із нижчих ліг, або ж із середняком.

"Шпори" й "містяни" мають нескінченну кількість спроб на тріумф у Кубку Англії, а в пріоритеті у них ЛЧ та АПЛ. Слабенькі команди значно сильніше вмотивовані, та і на рівні підсвідомости бажаєш сенсації. Нині ж все мало завершитись буденно – і перший тайм став підтвердженням нецікавості.

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Нудятина

Хоча почалося все непогано. Вже на 5-й хвилині Манчестер Сіті провів гол. Вокер виконав простріл, Фоден замкнув метрів з 10-ти, а Бобб зіграв на добиванні після сейву Вікаріо. На щастя для лондонських фанів, VAR втрутився у епізод – взяття воріт скасували через мінімальний офсайд.

На жаль для всіх інших фанів, команди вже нічого не створювали до самої перерви. Винятком можна назвати атаку, в якій "містяни" завдали три удари з меж штрафного за кілька секунд, але "шпори" доволі спокійно накрили усі. Загалом, цікавих атак провели обмаль, хоча динаміка гри залишалась високою. У підсумку, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

Старт другого тайму подарував надію на екшн. Тоттенхем і Сіті одразу ж влаштували розмін гольовими нагодами. Підопічні Пепа Гвардіоли могли відкрити рахунок вже за три хвилини після відновлення гри – це Бобб підхопив сферу на лівому фланзі й закинув на дальній край штрафного. Альварес пробивав з шести метрів, але ван де Вен в останню мить накрив постріл!

Команда Енджі Постекоглу відповіла розрізним пасом Вернера на 54-й хвилині. Джонсон виходив віч-на-віч з Ортегою, але переграти голкіпера не зумів. На жаль, після цього футболісти продовжили історію з першого тайму, нічого не створюючи. Навіть поява Де Брюйне й Доку на 65-й хвилині (а також Меддісона на 73-й) не допомогла.

Суперзірки "містян" таки переломили хід матчу

Здавалося, що все завершиться понурими нулями, однак наприкінці зустрічі Манчестер Сіті різко додав у загостренні. Моменти біля воріт Тоттенхема почали сипатись один за одним. Так, на 82-й хвилині Бернарду Сілва замкнув простріл Доку, пробивши метрів з 12-ти – вийшло по центру, в руки Вікаріо.

На 83-й же Хьойб'єрг помилився під тиском Фодена, а Де Брюйне підхопив відскок та бахнув з лінії штрафного. Поруч з лівою стійкою! Ще за ві хвилини Доку випередив Порро, отримав проникний пас від Бернарду Сілви та вистрілив з близької відстані. Вікаріо парирував, але невдовзі м'яч таки довелося виймати із сітки.

Вирішальний удар прилетів на 90-й хвилині й виглядав трішечки скандально. Манчестер Сіті заробив кутовий, а Діаш накрив Вікаріо, не давши йому нормально зіграти на виході – цим скористався Аке, якому залишилось влучити у порожні. Втручання VAR зробило цей гол легальним. 0:1!

Тоттенхем мав лишень 5 компенсованих хвилин на порятунок, але "містяни" впевнено захистили перемогу. Манчестер Сіті виходить в 1/8 фіналу Кубку Англії.

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