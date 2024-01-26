"Я покину клуб в кінці сезону. Розумію, що це шок для багатьох людей в цей момент, коли вони почують про це. Однак я можу пояснити все, принаймні спробувати пояснити. Я люблю все тут – клуб, уболівальників, команду, персонал.

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Правда в тому, що у мене закінчилася енергія продовжувати. Я почуваюся добре, але не pможу виконувати роботу знову, і знову, ізнову... Я повідомив про це клубу ще в листопаді. Після всіх років, які ми провели разом, ви заслуговуєте на правду. І це правда", – сказав Клопп.

Нагадаємо, німецький фахівець перебрався в Мерсисайд влітку 2015 року. У перший же сезон Клопп вивів Ліверпуль у фінал Ліги Європи. Загалом виграв з командою 7 титулів: АПЛ, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок Англії, Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.

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